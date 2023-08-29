現場實況星星兔帶隊遊歷星願族爆陳慧琳好鍾意食飯為靚衫忍口
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Viu1HK報導：網絡歌手星星兔（Sing Sing Rabbit) 早前同Kelly陳慧琳推出新歌《The Day When We Fall In Love》，耗資過百萬製作費打造荷里活級MV，繼早前喺電影院進行首映，今日喺商場首次舉辦結合音樂、時裝、藝術、影像、玩具模型等嘅慈善展覽，遲啲仲會去日本巡迴展覽，而今次收益會撥捐「陳慧琳兒童助學基金」，好有意義。
星星兔今日做導賞團領隊，特別推介一幅由杜拜畫家繪畫嘅動漫作，仲有Kelly同星星兔嘅親筆簽名添。講到MV中，有一套由荷里活得獎電影品牌設計嘅黑色貼身連身衫，星星兔話一開始都擔心Kelly唔接受，佢話：「佢胸位有少少空隙，下身好似swimming suit好高衩，仲係透視，所以最後改咗黑色褲，好有型。」星星兔仲爆拍MV時問咗Kelly一個好奇怪嘅問題，想知係乜，記得睇埋Viu1hk 足本訪問。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK