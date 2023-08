現場實況星星兔帶隊遊歷星願族爆陳慧琳好鍾意食飯為靚衫忍口

Viu1HK報導:網絡歌手星星兔(Sing Sing Rabbit) 早前同Kelly陳慧琳推出新歌《The Day When We Fall In Love》,耗資過百萬製作費打造荷里活級MV,繼早前喺電影院進行首映,今日喺商場首次舉辦結合音樂、時裝、藝術、影像、玩具模型等嘅慈善展覽,遲啲仲會去日本巡迴展覽,而今次收益會撥捐「陳慧琳兒童助學基金」,好有意義。