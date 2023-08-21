柯震東拍喜劇唔談情 想睇「星馳」腦袋 春風推倒宋芸樺落床️ 唔及表…
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Viu1HK報導：柯震東拍喜劇唔談情 想睇「星馳」腦袋 春風推倒宋芸樺落床️ 唔及表白戲難演
由九把刀執導、台灣天團玖壹壹主唱春風、柯震東同宋芸樺主演嘅電影《請問，還有哪裡需要加強》，將於8月24號喺香港上映，透過「少少鹹多多趣」嘅純愛故事，令大家笑中有淚！
春風同柯震東飾演黑幫，加上片中包含經典港產片《古惑仔》嘅元素，兩位都話睇過鄭伊健演嘅「陳浩南」，型到裂呀！講到今次談情說愛嘅重任落咗喺春風身上，男神柯震東笑認樂得輕鬆，大讚春風嘅演出超乎預期！春風就自爆拍表白戲難過同女神宋芸樺拍「床戲」；宋芸樺就覺得兩位「男朋友」各有特色，打和，super！
三位表示從小愛睇港產片，春風想同發哥行山；宋芸樺想學梁朝偉嘅演技；柯震東就想窺探周星馳嘅腦袋！期待三位多啲嚟香港工作呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK