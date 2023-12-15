全賴有你曾樂彤華麗轉身做埋填詞人為《社內相親》度身訂造冧歌唔要大…
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Viu1HK報導：全賴有你曾樂彤華麗轉身做埋填詞人為《社內相親》度身訂造冧歌唔要大叔感形容Anson Lo夠溫柔️Edan係黑馬
眨吓眼，港版《社內相親》今晚大結局啦⋯cry！真係好唔捨得呀！掛住套劇嘅話除咗翻煲之外，loop爆由「登神」Anson Lo、Edan獻聲嘅主題曲《我與你的差距》兼兩首插曲《你的黑馬》、《特別約會儀式》都係一個唔錯嘅選擇！
而呢3首歌嘅填詞人、監製分別都係曾樂彤、徐浩呢對合作無間嘅音樂CP，估唔到曾樂彤近年靜靜雞多咗個詞人身份，仲要成績幾好添！佢自爆接寫《社》劇歌呢個project，等如挑戰不可能嘅任務，事關佢要喺一個星期內起貨，搞到佢壓力山大！
曾樂彤逐首大談背後創作意念、同登神有咩共通點，指Anson Lo夠溫柔，又形容Edan係「黑馬」，戥佢搵到把新嘅聲音開心！計埋之前寫《百萬同居計劃》首主題曲《同居陌生人》，曾樂彤先後三次填詞畀Anson Lo，對教主某幾方面讚口不絕；首次同兒登合作，佢亦冇吝嗇到佢嘅讚美說話！
不過講到踏上詞人之路，曾樂彤話必定要多謝一個男人，冇佢就唔會有依家咁多份作品，呢個人就係同年樂壇新人兼老友洪嘉豪啦！今年曾樂彤仲嘗試填咗首「兵歌」畀MC張天賦，釋放佢「虐」人一面！呢個專訪內容多到爆，絕對冇唔睇嘅理由！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK