朱千雪挺5個月巨肚踩斗零踭吸金 冧爆老公寵愛似女皇 大肚「犯禁」拎鉸…
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Viu1HK報導：朱千雪挺5個月巨肚踩斗零踭吸金 冧爆老公寵愛似女皇 大肚「犯禁」拎鉸剪️ 聞馮德倫邀約開戲「我唔想演媽咪住呀！」
朱千雪、馮德倫同傅家俊等今日出席銀行活動，懷孕後首度公開現身嘅千雪，孕肚已經有啲份量㗎喇，但個衰妹仲著緊斗零踭，好彩老公未見到佢今日個look咋，佢仲自認訓練有素，唔驚！千雪坦言已經感受到身形嘅變化，啲衫開始唔啱著，但自己會堅持繼續返律師樓同去大學教書，last minute先放產假，仲自爆試過做咗啲老人家覺得嘅「孕婦禁忌」，呢位媽咪好carefree呀！
千雪話要保密BB性別，等父母喺加拿大返港後先畀驚喜，仲沾沾咁話因為大肚而變「女皇」，老公同家人錫到燶呀！咦？又要做律師又要做教授又要做媽咪？咁仲有冇時間做幕前演出呢？話說啱啱馮德倫先話開戲想預埋你喎？千雪就咁答喇！
此外，馮德倫自認理財「渣斗」，反而太太舒淇叻好多，仲話幾時夫妻檔再合作就順其自然啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK