現場實況李克勤激罕化身Dancing King玩跳唱 變「收禮勤」獲fans贈玩…
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Viu1HK報導：現場實況李克勤激罕化身Dancing King玩跳唱 變「收禮勤」獲fans贈玩具兼派利是
李克勤相隔6年再踏紅館舞台，同香港管弦樂團舉行7場《弦續李克勤‧港樂》，除咗老婆盧淑儀帶埋兩個囝囝到場支持之外，仲有英皇老闆楊受成夫婦，以及一班英皇藝人泳兒、Gin Lee、曾樂彤、Deep、李靖筠、楊天宇等等嚟撐場。
一唱《開學禮》，啲回憶即刻返晒嚟！克勤high到向四面fans打招呼兼頻頻收禮，收到玩具一刻令克勤爆笑，點知原來仲有幾封利是，佢搞笑話歡迎大家繼續派！唱到《舊歡如夢》、《護花使者》，克勤更激罕化身Dancing King，都真係咪話唔surprise！再surprise啲仲有！講緊嘅係小編竟成為萬人之中嘅幸運兒，獲克勤送玫瑰花，獨家第一視角片段，睇完片就知點解小編個心要溶了！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]