杜德偉分享61歲凍齡秘技️ 回歸媽媽張露故鄉開騷 6個「1」結婚周年…
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Viu1HK報導：杜德偉分享61歲凍齡秘技️ 回歸媽媽張露故鄉開騷 6個「1」結婚周年紀念 台上示愛
杜德偉（Alex）噚晚（11日）舉行《杜德偉 Get Up起來世界巡迴演唱會－上海站》，返到已故媽媽張露嘅故鄉，作為內地巡演嘅序幕，甫開場就以上海話跟歌迷打招呼，全晚載歌載舞，現場氣氛高漲。演唱會期間，一度發生技術故障，幸而Alex認執生，叫全場歌迷大合唱解決危機。
而11月11日正是Alex跟太太李曉冰嘅第11個結緍周年紀念，6個「1」真係別具義意！Alex借機會喺台上示愛，完騷後受訪表示「可能係我媽咪心意，呢日喺上海同佢一齊分享，幾開心一件事，喺咁多人面前多謝老婆，幾完美嘅11周年紀念。」雖然太忙冇特別預備禮物，但Alex都喺酒店畀老婆一個小驚喜，「意思意思happy吓啦」，究竟係乜呢？而年屆61歲嘅Alex跳唱依然有勁，完全睇唔出歲月痕跡，佢亦有分享凍齡秘技，想知睇啦。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK