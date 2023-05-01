現場實況林宥嘉個唱史無前例邀請嘉賓 林家謙準備爛gag禮物搞氣氛
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Viu1HK報導：台灣歌手Yoga林宥嘉今晚舉行《idol 世界巡迴演唱會》香港站尾場，呢晚邀請到好友林家謙擔任特別嘉賓，亦係Yoga史無前例開演唱會有嘉賓環節！家謙坐喺鋼琴度升上台，出現一刻全場尖叫聲不斷，而佢第一個任務竟然係幫Yoga解開衫鈕，場面勁爆笑！
Yoga話家謙除咗寫咗首廣東歌《壞與更壞》之外，仲寫咗另一首《瑪利晚安了》，不過就冇推出嘅，今晚就賣大包現場演繹，尾場嘅fans有福了！最搞笑係適逢噚晚有Jer嚟睇騷，Yoga活學活用，以《MM7》嚟大讚家謙好正！
家謙亦趁機答謝Yoga上年以視像形式為佢嘅紅館騷擔任嘉賓，多謝對方同佢講咗個電話舒壓，所以專登準備咗份別出心裁嘅禮物做回禮，搞gag得嚟又充滿心思！跟住Yoga又主動提起Tyson Yoshi，仲搞笑問Tyson好惡？最後佢哋再合唱《飛》，兩把靚聲crossover真心冇得頂！即刻去片，小心聽完耳朵懷孕！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]