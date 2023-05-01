現場實況林宥嘉個唱史無前例邀請嘉賓 林家謙準備爛gag禮物搞氣氛

Viu1HK報導：台灣歌手Yoga林宥嘉今晚舉行《idol 世界巡迴演唱會》香港站尾場，呢晚邀請到好友林家謙擔任特別嘉賓，亦係Yoga史無前例開演唱會有嘉賓環節！家謙坐喺鋼琴度升上台，出現一刻全場尖叫聲不斷，而佢第一個任務竟然係幫Yoga解開衫鈕，場面勁爆笑！