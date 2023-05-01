林宥嘉望與林家謙推廣東話合唱歌 讚Jer有大將之風 願意做個唱嘉賓…
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Viu1HK報導：林宥嘉望與林家謙推廣東話合唱歌 讚Jer有大將之風 願意做個唱嘉賓
《idol 世界巡迴演唱會》香港站三場圓滿結束！尾場嘅睇騷嘉賓有Winka、芯駖@COLLAR、Jeffrey、黃妍、鄧小巧、馬天佑等，而Yoga為咗滿足所有fans，最後二度上台encore，確係寵粉無誤！佢又大讚香港fans MM7，歡呼聲、歌聲大聲到即使戴咗耳機都聽唔到音樂！
講起佢開騷有史以來邀請首位嘉賓林家謙，Yoga笑話睇吓有冇機會將《瑪利晚安了》錄合唱版，因為佢話想出多啲廣東話歌，相信所有fans都會say yes！至於Jer，Yoga指一早同Jer身邊嘅工作人員夾好，臨時嚟個jam歌環節，事關佢憶起4年前同Eason台上、台下嘅隔空對唱畫面，都想照板煮碗套用落Jer度。雖然Yoga笑Jer望落好緊張，但不忘讚佢有大將之風，同埋冇用耳機清唱都冇delay好勁！問到Jer開演唱會嘅話可唔可以做嘉賓？Yoga一口應承「我會好願意！」下一句就呼籲Jer去搵佢，Jer收唔收到呀？仲唔快啲take action？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]