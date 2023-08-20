現場實況林家謙母校辦簽名會福利多 同家謙2號合照 似到自己都驚

Viu1HK報導：林家謙噚日(19號)喺母校聖若瑟書院擧行馬拉松式簽名會，雖然佢已經開行turbo，但參加歌迷實在太多，最後要「OT」，由朝早10點簽到夜晚10點，又簽名又合照，有fans仲打俾朋友同家謙video call，家謙甚至將演唱會上用過嘅七彩木鋼琴、巨形海豚都帶埋嚟俾fans打卡，福利多到咁，想唔超時都難啦！