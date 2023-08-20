現場實況林家謙母校辦簽名會福利多 同家謙2號合照 似到自己都驚
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Viu1HK報導：林家謙噚日(19號)喺母校聖若瑟書院擧行馬拉松式簽名會，雖然佢已經開行turbo，但參加歌迷實在太多，最後要「OT」，由朝早10點簽到夜晚10點，又簽名又合照，有fans仲打俾朋友同家謙video call，家謙甚至將演唱會上用過嘅七彩木鋼琴、巨形海豚都帶埋嚟俾fans打卡，福利多到咁，想唔超時都難啦！
成日都聽家謙同邊個邊個撞樣，而喺簽唱會就出現一名同佢非常似樣嘅男fans，家謙亦講笑話：「林家謙2號，我知呀，我見過佢，係IG見過，我自己都嚇一嚇，心諗我幾時著過呢件衫，影左輯咁嘅相？連我自己都認錯以為係自己，哈哈哈…….平日大家出街話撞到我，可能嗰個係佢囉，所以大家唔好成日以為係我，哈哈。」
去年19號正正係佢開騷嘅日子，家謙笑言去年嘅心情只係緊張，但今年就比上一年「chur」，而嚟緊10月22號家謙就會喺倫敦The O2 arena舉行限定一場嘅演唱會，呢個場地LADY GAGA、麥當娜都開過騷㗎，相當威水！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK