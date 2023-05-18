林家謙一身「債」 爆被盧廣仲 林宥嘉追數 擔心孖處女座Do姐️去旅行…
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Viu1HK報導：林家謙一身「債」 爆被盧廣仲 林宥嘉追數 擔心孖處女座Do姐️去旅行會出事？
人氣唱作歌手林家謙呢輪密密睇騷，除咗同埋Serrini一齊去撐老友Tyson Yoshi喺西九開騷之外，仲有見埋「隊長」盧廣仲，家謙笑指係網友見面，又搞笑爆被隊長追歌還債不知所措！再講到佢被林宥嘉力邀合唱廣東歌《瑪利晚安了》，家謙爆笑話度緊計仔婉拒，因為覺得對方獨唱首歌更好聽！
問到家謙幾時再開騷？佢意外爆下個月有計劃出Blu-ray，諗住搞好呢壇嘢先再諗，但個心係想搞戶外騷嘅！家謙又預告遲啲會孖Do姐出埠拍旅遊節目，笑問驚唔驚被Do姐鬧？佢笑話希望可以平起平坐，仲開始擔心兩個處女座一齊旅行，會唔會出事添！
另外，台灣金曲獎日前公布入圍名單，「詞神」林夕同周耀輝雙雙競逐「最佳作詞人獎」，手掌又係肉、手背又係肉，家謙爆私心想自己首歌《某種老朋友》攞，即係夕爺！對首次有廣東歌打入金曲獎，家謙話既感榮幸又興奮，仲寧舍有滿足感同成功感！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]