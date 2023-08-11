林海峰任姜濤個人騷嘉賓緊張過頒獎 力推樂悠咭穩重「筍盤」助阿正出p…
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Viu1HK報導：林海峰任姜濤個人騷嘉賓緊張過頒獎 力推樂悠咭穩重「筍盤」助阿正出pool
林海峰（Jan）、阿正雖則同電台返工，但今晚原來係首次合體出活動，紅到面晒嘅阿正突變怕醜迷妹，大叫好緊張！Jan解釋因為佢返早更，而阿正就係下晝更，所以連擦身而過嘅機會都冇，不過都暗中留意到阿正容光煥發，仲keep到個「最強賣點」！
打趣叫Jan介紹對象畀阿正，佢劈頭就笑話早更嘅「筍盤」都係拎樂悠咭嘅長者，認真幽默！講到佢最近為姜濤個solo concert擔任頭場嘉賓，Jan話心情緊張過頒獎，同時大讚姜濤有舞台風範，唔似第一次開騷，問到佢有冇諗過上台高歌一曲？Jan竟然抵死笑話企多半秒都擔心呀！至於提起佢當日上台「宣布」開演唱會，係咪真有其事？聞阿正榮升咖啡店老闆娘，Jan都有「贈」咗阿正一句，笑到全場碌晒地！片Jan字字珠璣，笑到有腹肌！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK