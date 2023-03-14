梁朝偉聲沙因人多緊張 與劉德華20年後再合作依然合拍 蔡卓妍 陳偉霆同…
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Viu1HK報導：梁朝偉聲沙因人多緊張 與劉德華20年後再合作依然合拍 蔡卓妍 陳偉霆同場零尷尬
《2023英皇電影巡禮》今日喺影視娛樂博覽隆重舉行，梁朝偉、劉德華、成龍、張學友、張家輝、阿Sa蔡卓妍、William陳偉霆、周秀娜、吳鎮宇同方中信等盛裝出席。華仔同偉仔相隔廿年後再合作，互讚對方冇變過，一埋位依然默契十足；阿Sa就笑言上世拯救咗世界，先可以同兩大男神合作。講到偉仔日前封帝時，訪問聲沙沙令網友擔心，佢話唔知點解聲沙，可能係太緊張，今日就變返「靚聲偉」喇！
再問到阿Sa同舊愛William同場尷唔尷尬？佢嘅嘴角明顯有一下微表情，仲話唔想再講添！而William就話唔係首次同場，所以一點都唔尷尬！
講到張家輝喺台上投訴之前因為拍《激戰》傷手而影響「採礦」，林超賢導演就即刻沙冧喇，仲預告喺山洞激戰戲搞到所有演員要捽跌打酒，加上遇上洪水，相當深刻！
此外，吳鎮宇喺台上讚郭富城「高咗」，佢解釋係講演技；方中信即搞Gag話又要傳不和喇！
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