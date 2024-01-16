現場實況劉德華熱心教周家怡如何怒摑梁朝偉 蔡卓妍遭抽水刪剪片段曝光…
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Viu1HK報導：現場實況劉德華熱心教周家怡如何怒摑梁朝偉 蔡卓妍遭抽水刪剪片段曝光
梁朝偉、劉德華兩大影帝合拍電影《金手指》，全球票房已勁破五億港幣！戲中飾演華仔太太嘅周家怡，有一場要怒摑偉仔戲份，正式開機前，幾位主角認真排練，華仔捉住家怡隻手，教佢點樣摑偉仔之外，喺情感上又分享應該如何揣摩，最終好快順利完成，事後家怡馬上慰問偉仔話「唔好意思，梁先生，痛唔痛？」偉仔大方回應「OK，冇問題呀！」
及後憶述拍攝心情，家怡感激華仔提出好多意見同諗法，又讚偉仔友善，佢話「梁先生俾咗我莫大信心，因為我要掌摑佢，佢直接同我講『你打落嚟啦，無事㗎，拍蚊咁㗎咋！』真的非常好，好鍾意同呢班好影帝、偶像級人馬合作。現場我盡量控制自己，提醒自己唔好時常偷望佢哋！」劇情講述家怡同飾演佢個女嘅楊偲泳（Renci），仲有初生BB同華仔遇上車禍，有人想置佢哋一家於死地，家怡同Renci異口同聲感激負責動作設計嘅錢嘉樂，喺拍攝前解釋得好詳盡，完全想像到場戲有幾恐佈，令佢哋更易投入角色。
此外，戲中其中一位「金主」姜皓文（黑仔），最終要淪為階下囚，因為怕死，所以好抗拒唔想返香港指證「程一言」，呢一幕情緒一時down mood、一時hyper，想知黑仔內心情緒變化有幾複雜；仲有梁朝偉喺後巷被打爆缸，同假大胸嘅蔡卓妍（阿Sa）遭張達明抽水，呢啲刪剪嘅絕密片段同時曝光，咁精彩快啲睇片嘞！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK