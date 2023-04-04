梁祖堯拍《和解在後》唔使捱夜勁幸福喜見「阿女」Ivy So Sica表…
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Viu1HK報導：梁祖堯拍《和解在後》唔使捱夜勁幸福喜見「阿女」Ivy So Sica表現出色
《和解在後》係梁祖堯繼《繩角》後第二部電視劇，雖然同拍檔趙善恆、Ivy蘇雅琳、Sica何洛瑤以及谷德昭都係第一次合作拍劇，但成班演員都勁有默契，擦出唔少火花，阿祖仲話Ivy So同Sica喺劇中嘅表現令佢另眼雙看，Ivy So唔單止淡定仲準備充足，好清楚角色定位，而Sica就將個角色拿捏得好好，又發揮到自己特質！阿祖話自己就好似爸爸咁，睇到兩個女嘅成長，佢都覺得好感動！
阿祖仲好勁謙虛咁話自己喺拍電視劇方面係一名新人，有好多地方需要學習，但好開心喺呢條路上，遇到好多好熱心又鍾意演戲嘅拍檔，佢仲自爆今次拍劇勁好彩，唔單止唔使捱夜，仲長期有冷氣嘆添！另外佢更分享咗幾場令佢印象深刻嘅場口，想知係咩？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]