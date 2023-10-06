森美捲JPEX風波 被指「着草」笑爆嘴 稱警方未聯絡 願盡巿民責任助…
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Viu1HK報導：森美捲JPEX風波 被指「着草」笑爆嘴 稱警方未聯絡 願盡巿民責任助調查 小儀爆拍檔相機有借無還 嘉琪呻冇男友️現場實況
森美、小儀、梁嘉琪今日出席網上格價平台活動，小儀同嘉琪一致推舉森美係格價專員，可惜幫唔到佢哋搵男友。小儀更爆森美借咗佢部相機冇還。而森美啱啱同老婆二人世界去完西班牙旅行，佢話兩公婆好sweet，老婆都頂唔順添！
森美因曾為加密貨幣兌換店「Coingaroo」擔任代言人，無辜被捲入JPEX詐騙案中，佢近日從西班牙旅行返嚟，被網民指「着草」，森美話睇到都覺得好笑。佢解釋旅行係一早安排好，亦知道大家關注呢件事，不過事件進入司法程序佢都唔方便回應。但強調警方冇聯絡佢，如有需要亦會盡市民責任協助調查。而「Coingaroo」總經理、曾參加《全民造星》嘅「酒粒仔」趙敬賢近日亦被捕。想知更多？入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK