最萌身高差 楊偲泳求教奧運金牌️惠若琪增高法 將拍小品劇 角色似自己…
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Viu1HK報導：最萌身高差 楊偲泳求教奧運金牌️惠若琪增高法 將拍小品劇 角色似自己貪玩又百厭
有「排球女神」之稱嘅Renci楊偲泳，今日出席世界女排賽香港站嘅記招，跟奧運金牌名將兼前中國女排隊長惠若琪同場，Renci即刻變身小fans率先喺後台集郵！佢又搞笑話企埋去有米九嘅惠若琪，有種小鳥依人嘅安全感，問到有冇叫偶像醒兩招殺手鐧？佢笑話未，但比起傳受強招，Renci話佢最想問點先有米八咁高喎！聽落好似呢條難答啲咁噃！
Renci笑指已經搭通天地線，留位睇世界女排，果然醒目！現役香港女排丙組球隊飛魂球員嘅Renci，話打波可以放鬆心情，唔知男友張振朗又有冇畀佢感染到呢？Renci透露遲吓除咗開戲仲會開小品劇，角色唔再係沉重feel，反而係貼緊佢人設貪玩又百厭，到時就睇你有幾鬼馬啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]