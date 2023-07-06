李玟生前飽歴傷患去年確診乳癌開刀治腳傷以「女戰士」自勉馮允謙屢獲…
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Viu1HK報導：李玟生前飽歴傷患去年確診乳癌開刀治腳傷以「女戰士」自勉馮允謙屢獲CoCo鼓勵遺撼合寫新歌未面世
樂壇天后CoCo李玟，今個月2號喺港島屋企割脈輕生，CoCo兩位家姐秋林同思林，噚晚懷住悲痛心情發出聲明交代妹妹嘅死訊。消息指事發時最先發現嘅係媽媽，Coco被送去瑪麗醫院後一直昏迷，最終噚日不治，終年48歲。
近年屢傳CoCo同富商老公Bruce離婚嘅消息，舊年更不幸確診乳癌。另外，CoCo仲飽受腳傷舊患困擾，今年2月喺香港進行骨盆同大腿手術。手術後，雖然要靠助行器重新學行路，過程痛苦又漫長，但CoCo形容自己係「女戰士」，會努力克服困難。
CoCo喺圈中人緣甚廣，佢離開之後唔少藝人朋友非常傷心，包括王力宏、「星爺」周星馳、Elva蕭亞軒、A-Lin、JJ林俊傑、Ella陳嘉樺、蕭敬騰、容祖兒，以及Sammi鄭秀文等等都有發文悼念。
至於Jay Fung跟G.E.M.喺2019年寫《斷了》畀CoCo，佢指好幸運可以同到CoCo合作，亦指CoCo係睇住佢參加歌唱比賽出身，感謝對方成日向佢講鼓勵說話。又提及約年幾前曾同CoCo、T-Ma三人合寫《Love Myself》Demo，內容如歌名希望愛自己多啲，但佢遺憾表示新作冇機會推出。問及當時有否察覺CoCo情緒有異樣？Jay Fung指尊重CoCo唔講太多。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]