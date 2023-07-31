現場實況永遠懷念一代歌后李玟⭐甄妮 蕭亞軒 韓紅哭別好友

Viu1HK報導：樂壇天后CoCo李玟於7月5日離世，終年48歲。其家人今日於北角香港殯儀館為CoCo設靈，喪禮不設任何宗教儀式，下午4時至6時為非公開追思會，傍晚6時至10時設公祭時間。CoCo二姐Nancy李思林亦進行網上直播，讓粉絲隔空送別CoCo。