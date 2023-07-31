現場實況永遠懷念一代歌后李玟⭐甄妮 蕭亞軒 韓紅哭別好友
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Viu1HK報導：樂壇天后CoCo李玟於7月5日離世，終年48歲。其家人今日於北角香港殯儀館為CoCo設靈，喪禮不設任何宗教儀式，下午4時至6時為非公開追思會，傍晚6時至10時設公祭時間。CoCo二姐Nancy李思林亦進行網上直播，讓粉絲隔空送別CoCo。
因CoCo生前最喜歡紫色，靈堂擺滿鮮花，靈柩旁亦圍滿了蘭花、鬱金香、繡球花，CoCo遺照上的橫匾寫著「永遠懷念一代歌后李玟」。而CoCo的母親、大姐秋林、姐夫何錦麟以及二姐思林的心型花牌放於靈堂中央。
下午3時半，CoCo的外籍富商丈夫Bruce Rockowitz樂裕民，以及兩名繼女坐車直入地庫，再上靈堂，三人未從正門進入殯儀館。下午4時，CoCo生前好友亦陸續到場，包括甄妮及女兒甄家平、蕭亞軒、曾比特，當中韓紅神情極度傷感，需要友人攙扶。而成龍及兒子房祖明，郭富城、張學友、李克勤、許志安和鄭秀文夫婦、楊紫瓊、容祖兒、周星馳、侯佩岑、莫文蔚、杜德偉、梁詠琪、古巨基、蔡一智、張智霖和袁詠儀夫婦等則送上花牌致意。
至於到場悼念及拜祭CoCo的歌迷，於中午時份已開始到殯儀館門外聚集，他們在殯儀館對開拉起輓聯橫額，「仰望星空 是你留下的愛 化作星海 相信你已經在未來 微笑的坦言」。來自內地的歌迷表示，今天預計有500名歌迷會會員到來送別偶像。
CoCo將於8月1日火化，屆時上午10時半先舉行大殮儀式。喪禮扶靈人士為大姐夫何錦麟、唱片公司高層Jonathan Serbin、歌壇恩師姚謙、資深藝人甄妮、主持人楊楊、以及好友彭文慧、李百敏、馮余慕莊。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]