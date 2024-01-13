現場實況張學友紅館騷尾場拜神出意外 Fans推冧鐵欄十人仆前倒地歌神…
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Viu1HK報導：現場實況張學友紅館騷尾場拜神出意外 Fans推冧鐵欄十人仆前倒地歌神零架子伸手欲攙扶
「歌神」張學友嘅24場聖誕兼跨年紅館騷今晚尾場！全黑look嘅學友大約喺晏晝3點半抵紅館進行拜神儀式，吸引過百名fans到場為睹歌神一面，場面勁熱鬧！學友一落車先向fans揮手打招呼、雙手合十以感謝fans支持，又高舉「1」字手勢代表最後一場！
當學友上完香、等待Dancers同工作人員拜神期間，佢走近fans群逐個收禮物兼對話，零架子超nice！惟期間發生咗一場小意外，相信fans見到偶像上前一刻過於興奮，後排fans向前擠擁之下，鐵欄不勝負荷向前冧，致企近鐵欄約10名fans倒地！
有雙重鐵欄「護架」嘅學友，見狀伸手想攙扶，工作人員亦即時協助fans企起身，見學友緊張慰問fans有冇受傷，更留待fans企番晒起身、無事先繼續同其他fans互動。最後學友跟大會繼續拜神儀式切燒豬，臨入紅館前佢再行前向fans做「加油」手勢、揮手講bye bye！祝學友最後一場紅館騷順利！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK