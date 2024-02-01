75歲許冠傑再開紅館騷唔加價 每日健身兩小時要勁著豹紋衫 邀雙Gigi做…
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Viu1HK報導：75歲許冠傑再開紅館騷唔加價 每日健身兩小時要勁著豹紋衫 邀雙Gigi做嘉賓 任錫唔嬲唱天光
歌神許冠傑（Sam）將於3月30號至4月1號再喺紅館開騷，今日喺尖沙嘴出席記者會時唱出3首經典歌曲《大家跟住唱》、《滄海一聲笑》同《鐵塔凌雲》，全場Fans當然有大合唱啦，有女Fans喺送花畀偶像期間仲成功獻吻同索吻，好High呀！
Sam哥話今次票價維持880蚊同380蚊，「賣大包」與眾同樂，仲邀請咗「兩個Gigi」做嘉賓，就係契女梁詠琪同炎明熹，仲會唱返好多「漏網之歌」，包括向已故填詞人黃霑致敬嘅曲目，令人期待！
已屆75歲的Sam哥透露為紅館騷日做兩粒鐘Gym，以及準備咗大量Signiture豹紋歌衫，仲揚言歡迎熱情歌迷任錫唔嬲，甚至唱到天光呀！omg！衝呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK