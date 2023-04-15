現場精華許冠傑送舞台皇者巨型錦旗郭富城腳仔軟想效法歌神多作曲

Viu1HK報導：歌神Sam許冠傑嘅「許冠傑此時此處演唱會 2023」噚晚圓滿完成，尾場佢請嚟舞台皇者郭富城做特别嘉賓。城城同Sam合唱完《尖沙咀Suzie》後就主動攬攬，仲自爆自己係向公司自薦做Sam嘅演唱會嘉賓。城城大讚Sam好Fit又勤力，「我在網上看到Sam的表現，自彈自唱之餘，又要打鼓，好賣力，是很值得我們尊敬的，因為他就是歌神。」城城又表示心情興奮緊張，「我在舞台上也算是身經百戰，但在這個舞台上見到Sam時，我真的是腳仔軟，剛才我在後台聽到 Sam在此唱歌、又看到Michael (許冠文) 表演，也聽到很多由我自少便陪我成長的歌曲，我自己希望繼續去努力，應該這樣說，我會繼續努力！」