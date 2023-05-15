現場實況Ianson邊個係天才邊個係地才？⭐陳蕾自稱MIRROR第…
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Viu1HK報導：現場實況Ianson邊個係天才邊個係地才？⭐陳蕾自稱MIRROR第13人│拉闊音樂會江生 x 陳蕾 x 陳卓賢
《拉闊音樂會 江生 x 陳蕾 x 陳卓賢》今晚喺亞博舉行，MIRROR隊長Lokman、Jeremy、Alton梗係要嚟撐！去到音樂會中段，「豹哥」陳蕾再出場演唱《下流社會》晒靚聲，識聽就一定係聽最後一粒音！佢哋仲齊齊化身rock友，以結他彈唱AK首《黑之呼吸》，呢個限定crossover真係charm到爆！
完咗搖滾部分就坐低chill吓，冧唱《DWBF》、《不想回家》，豹哥鬼馬將《不》嘅最後一句歌詞「我不想回家」改成「你不准回家」，仲要加個flirty樣，搞到隔離嘅Ianson忍唔住偷笑！
去到尾聲，豹哥自稱係MIRROR第13位成員，孖Ianson跳唱《RUMOURS》，呢個surprise大到全場喪尖叫，跳完嗰刻佢哋仲抵死到玩韓式呼吸！Ian笑話成日俾陳老師（豹哥）鞭策，而AK就爆晏晝踩台嘅時候，亦被陳老師指點舞步！
點知Ian愈講愈high，再次帶隊暴走，大膽話願意為豹哥踢AK出MIRROR，AK即刻撻「副隊長」個朵出嚟反駁，佢哋仲問台下隊長Lokman嘅意見添！最後佢哋笑談彼此合作後嘅感受，陳老師大讚Ian係天才、AK係地才；Ian又笑指豹哥有日rehearsal造型似某公仔，咁爆笑嘅內容仲唔快啲click入嚟睇片？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]