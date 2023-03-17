法國男神Lucas Bravo深愛梁朝偉20年 男友天花板 自認超浪漫為女友買…
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Viu1HK報導：法國男神Lucas Bravo深愛梁朝偉20年 男友天花板 自認超浪漫為女友買包包兼下廚
法國男神Lucas Bravo首次嚟到香港出席亞洲電影大獎頒獎典禮，心情真係興奮到模糊啊！原來今次仲係佢咁大個仔以嚟，第一次嚟亞洲地區，見識香港呢個魅力之都！佢仲話好期待喺頒獎典禮上見到梁朝偉，因為佢早喺廿年前睇過偉仔嘅《花樣年華》，之後再睇埋《一代宗師》，鍾意咗佢好耐，今次終於俾佢有機會搵偉仔集郵喇！而且佢仲話早排喺Fashion show見到Michelle楊紫瓊，即刻心心眼，而且仲貼中佢攞奧斯卡影后添！Lucas仲講到舊年同兩大荷里活巨星Julia Roberts、George Clooney一齊合作拍電影，大讚兩位前輩超nice！
而Lucas仲自認自己同戲中角色一樣都係浪漫主義者，試過為女朋友準備驚喜，專程去倫敦買特別版包包，仲會為另一半下廚，而且仲公開佢目前嘅感情狀況同理想型添！
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