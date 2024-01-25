泰星New訪港狂食蛋撻 恨拍動作片 Day孖Lolly Talk遊日好艷福 爆阿…
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Viu1HK報導：泰星New訪港狂食蛋撻 恨拍動作片 Day孖Lolly Talk遊日好艷福 爆阿Yo被反鎖廁所 娜姐想同林峯出合唱歌 情人節會男神
泰國男神New Thitipoom、周秀娜、Day@COLLAR、Nancy歸綽嶢同Jaime張天穎今日出席品牌活動，New大晒廣東話打招呼同講多謝，又不停同圍觀Fans揮手兼派心！New多謝工作人員買咗好多自己最愛嘅蛋撻，可以大飽口福，仲話想挑戰動作片，期待呀！
至於Day就話有留意泰國電影同明星，仲分享日前同Lolly Talk遊日本嘅趣事，除咗肉帛相見浸溫泉外，仲有一位靚女被反鎖喺民宿廁所兩粒鐘，係咪好想知呢？
而娜姐就講返同林峯拍MV時，被抱起嗰陣好驚跌親，又話唔介意開金口同阿峯出合唱歌。嘩！會唔會太令人期待呀？想知更多就睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK