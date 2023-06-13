泰樂隊Scrubb舊歌翻hit吸年輕歌迷 讚Bright係大娛樂家 Win係暖男…
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Viu1HK報導：泰樂隊Scrubb舊歌翻hit吸年輕歌迷 讚Bright係大娛樂家 Win係暖男
泰國樂團SCRUBB早排嚟香港錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，順道宣傳7月7號舉行嘅九展演唱會。首次衝出泰國上音樂節目，Muey同Ball深感榮幸，好開心可以同香港樂團ToNick交流，仲話心思思想學唱廣東歌添呀！
不過，佢哋笑指廣東話好難學，7月7號嘅九展騷未必學得切，但預告會有驚喜畀香港Fans，除咗會唱Side Track歌外，仲會激罕剖白內心世界，Woo！
講到SCRUBB嘅金曲因為BL神劇《只因我們天生一對》翻Hit，Muey同Ball坦言劇集令佢哋收獲咗一班年輕Fans，仲見過啲9歲、10歲嘅小朋友跟媽咪嚟睇騷，可惜因為檔期問題，今次香港騷請唔到男主角Bright同Win做嘉賓，希望之後可以Crossover，仲諗定寫咩歌畀兩位男神添呀，超期待呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]