洪嘉豪自嘲唔夠Zpecial大隻 聞陳蕾分手愈關心內心愈脆弱現場實況

Viu1HK報導：Kaho洪嘉豪孖樂隊Zpecial為《未來音樂際 TONE Music Festival 2023》獻出首次crossover，佢哋話完咗個School Tour friend咗仲易夾，Kaho抵死笑嘲拍埋Zpecial四子隔離，身高方面絕對唔輸蝕，更係屬「豪宅」級別添，想知點解就真係要聽院長親自解釋啦！但講到佢不及康聰、煒賢咁大騷麒麟臂，Kaho就自認呢方面嘅實力的確係忟水啲！