洪嘉豪自嘲唔夠Zpecial大隻 聞陳蕾分手愈關心內心愈脆弱現場實況
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Viu1HK報導：Kaho洪嘉豪孖樂隊Zpecial為《未來音樂際 TONE Music Festival 2023》獻出首次crossover，佢哋話完咗個School Tour friend咗仲易夾，Kaho抵死笑嘲拍埋Zpecial四子隔離，身高方面絕對唔輸蝕，更係屬「豪宅」級別添，想知點解就真係要聽院長親自解釋啦！但講到佢不及康聰、煒賢咁大騷麒麟臂，Kaho就自認呢方面嘅實力的確係忟水啲！
最近華納歌手戀情不順，Gareth.T先憑新歌宣布同Moon Tang分手；陳蕾去完英國玩返嚟突然自爆同御用音樂監製Mike Orange分手，Kaho同Zpecial聞言即集體搞笑扮傻，之後院長入正題回應指女孩子愈係關心，個內心就愈脆弱，又話陳蕾人如其名「豹哥」咁tough，應該係為紅館騷練緊歌，所以唔使太過擔心！
提起Kaho孖Do姐拍旅遊節目有幕飲啤酒，如果冇對眼cheers就會令房事不愉快，期間Kaho有次真心甩眼，有冇影響房事？另外，School Tour發生咗啲咩趣事？令Kaho大叫要強烈譴責Nancy？即刻睇足本訪問片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK