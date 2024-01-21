周潤發邊跑邊嗌借歪 唔滿意成績️笑言要做香港阿甘跑勻全世界 陳安…
渣打香港馬拉松2024今晨舉行，今屆總共有7.4萬名跑手參加，最受矚目嘅應該係68歲國際巨星周潤發，佢上年參加10K賽事，今次就參加半馬，第3組出發，早上8點半起步，11點前到終點，以2小時28分08秒完成，比11月參加港珠澳半馬稍快！到達維園終點時，發哥親切地向現場巿民及記者送上飛吻，又同跑友們自拍。
勁精神嘅發哥受訪時透露同7000人一齊起步，要不停嗌借歪，今次採留前鬥後策略，但不滿意成績，「唔得啊，爭咗4分鐘。」又笑言今日嘅成績發嫂要扣家用，每多跑1分鐘扣100蚊家用，本來食豬腸粉，但一陣只可以食碗仔翅慶功，笑Cry！發哥又話如果可2個鐘內完成半馬，下次會試吓全馬，慢慢試，可能到90幾歲就會跑到。講到會否自資拍跑步電影，佢話「做香港阿甘啦，跑勻全世界。阿甘精神，跑鬼死人！」
同樣跑半馬嘅Brian陳安立泗，話臨尾2k爭啲撐唔住，以微笑呼吸法捱到最後。佢又話全靠保錡、柳俊江推動陪跑，仲將柳爺最後留言「跑呀立」寫喺手心。又即場錫錫終於唔怕早起身嚟支持嘅老婆林希靈，話要賜佢燒賣添！只跑10k嘅伍家謙，話今日係為嚟緊嘅東京馬拉松全馬比賽當熱身，老婆囡囡都有嚟打氣，希望出年可一家三口一齊跑。身為柳俊江治喪委員會嘅委員，佢話係柳家私事唔想講太多，但會掛住以前同佢一齊打波跑步嘅日子。
周家怡就首戰半馬，多謝發哥陪跑山，賽前幾日唔使開工都有日日練跑，仲沾沾話有均速留力，衝線時勁快。Kolor主音Sammy蘇浩才就最勁跑全馬，又冧豬多謝老婆盧巧音照顧日常，可惜老婆有腳傷今年跑唔到。Sammy今年以3小時09分跑完，破咗舊年紀錄，但唔係喺3小時內完成賽事，所以攞唔到大會嘅特別獎金1萬蚊，佢就自嘲年紀大喇！快啲入嚟睇片啦！
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