絵麗奈入行半年性愛發燒度急降？同黃秋生傾「鹹濕嘢」成就解鎖難忘演…
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Viu1HK報導：絵麗奈入行半年性愛發燒度急降？同黃秋生傾「鹹濕嘢」成就解鎖難忘演未亡人玩️sheshe咀蝦頭
港產AV女優「絵麗奈」Erena素海霖，最新為網台「喱騷」最新節目《To Do List》擔任嘉賓主持。一開始Erena就被節目組「寵幸」，獲安排與影帝兼偶像黃秋生共進甜蜜晚餐，Erena憶述當刻見到秋生活生生企喺面前，佢係怕醜到講唔到嘢，係個超大surprise！佢仲話呢餐食足3個鐘㗎，究竟佢哋有乜咁好傾？Erena劇透指秋生以文雅tone講「鹹濕嘢」，仲爆埋睇AV嘅黑歷史添！
另一部分Erena就同「性愛博士」蝦頭過兩招，除咗喺AV演技上交流之外，點知原來喺「肉體」上都有，大尺台度到實睇到觀眾㷫恰恰嗌「也咩嗲」！而且Erena更係首次挑戰「未亡人」橋段，佢仲即場brainstorm咗個新題材，係勁大反差！當然Erena都有分享佢入行做AV女優大半年嘅點滴，想知Erena依家嘅性愛發燒度係幾多分？自評性愛技巧？敏感位置又喺邊呢？就等絵麗奈老師親自解說！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK