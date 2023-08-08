游學修被封「女神收割機」直認嬲豬 黃秋生自嘲別名「叉燒包」 勉勵後…
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Viu1HK報導：游學修被封「女神收割機」直認嬲豬 黃秋生自嘲別名「叉燒包」 勉勵後輩被考古男新人金獎謙虛指唔識唱歌
適逢「神戲劇場」十周年，除咗重頭戲舞台劇《極地謎情》之外，仲搞咗個攝影展，今日黃秋生、游學修、葛民輝、陳淑儀一同現身開幕儀式。25場《極》公映在即，秋生、阿修都話排練得如火如荼，又呼籲觀眾最少入場睇兩次！
阿修日前上電台節目提及情史，事後被封為「女神收割機」，佢直認睇到報道有嬲，指冇諗過一啲唔係新鮮嘅事之後都會被講，建議大家少啲睇content farm，秋生聽到即安慰阿修話「呢啲叫紅！」又自嘲別名「叉燒包」化解氣氛，引全場發笑！
早前《膠戰S3》有條叱咤新力軍考古題，秋生獲1995年男新力軍金獎，笑問有冇興趣同阿修組嘅男團N9喺歌曲方面合作？秋生笑阿修想代替周杰倫，爆佢影相嗰陣勁似周董，又謙虛指自己唔識唱歌！咁就睇吓阿修叫唔叫得郁秋生哥開金口啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]