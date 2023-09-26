溫碧霞真空現身首映 李麗珍搣甩20磅鬥索 楊偲泳演少女版 林千渟床戲️…
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Viu1HK報導：溫碧霞真空現身首映 李麗珍搣甩20磅鬥索 楊偲泳演少女版 林千渟床戲️唔怕家人睇現場實況
電影《我們的十八歲》舉行首映，眾演員Irene溫碧霞、李麗珍、林千渟、Renci楊偲泳、狄龍、麥子樂、車婉婉等現身。身兼監製嘅Irene招牌真空露香肩，指希望之後可以拍更多以女性為題材嘅電視，又話好開心可以再同好姊妹珍妹一齊拍戲，勾起好多小時候嘅回憶！
珍妹指二人識於微時，搞笑話細個曾被Irene因一件事呃咗幾個月添！電影喺疫情時期開拍，珍妹直言當時屋企有事致狀態不佳，但Irene叫到唔會托手踭，勁有義氣！同時見珍妹變弗，佢開心話瘦身成功，暫時戰績係搣甩20磅，主要靠減食、做平板動作！
飾演後生版嘅千渟、Renci話拍完套戲再friend咗，講到前者喺戲中有大尺度嘅床戲演出，千渟話未算底線，仲笑謂唔怕畀屋企人睇「媽媽細細個睇到大，咩都睇過！」加上對手麥子樂喺床上戲方面經驗豐富，所以拍嗰陣都好放心，而Renci就抵死笑話已經買定爆谷等睇好戲！佢哋仲有分享拍攝嘅事，例如演繹前輩細個有冇壓力？咁啱千渟正日生日就係新戲上映大日子，佢又有啲咩生日願望？即刻送上！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK