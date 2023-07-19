周慧敏斷捨離捐珍藏寫真作慈善義賣林泳淘被非禮出post惹公審好匪夷所…
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Viu1HK報導：周慧敏斷捨離捐珍藏寫真作慈善義賣林泳淘被非禮出post惹公審好匪夷所思
「玉女獎門人」Vivian周慧敏疫情幾年冇現身公開活動，狀態依舊超fit，簡直係容光煥發呀！佢笑言最近忙緊第5輪嘅二手衣物買賣，今次斷捨離咗接近200件item，包括有衫、手袋、飾物等等乜都有，另外仲追加賣寫真集添！而佢每次都係一手一腳籌備，Vivian形容係「開心價」，收益會捐去慈善機構，果然人美心善！
提起每日都有野生鸚鵡光臨屋企，Vivian興奮話仲有好多唔同品種，又笑話同老公倪震做咗件「無聊事」，認真笑爆嘴！同場仲有林泳淘，佢話見到女神Vivian即刻心心眼，希望可以成功集郵！講到早排佢喺地鐵被非禮摸pat pat，事後貼疑犯相反被網民公審，指佢唔報警就係呃like，佢直言好匪夷所思，不過佢自評出post都有做得唔啱，以為唔會再咁衝動咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]