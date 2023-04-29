Viu1HK報導：王君馨（G.Racie）處女演唱會《Light It Up G.Racie 王君馨 1st Concert》，將於6月8日假旺角麥花臣場館舉行，君馨今日喺沙田舉行記者會，邀請咗七位排舞師為今次演唱會排舞，佢仲首次公開獻唱未派台新歌《fly me to you》，君馨話首歌係紀錄佢同丈夫遠距離戀愛的溫馨甜蜜，佢亦有即席同排舞師及現場觀眾跳舞擺甫士玩遊戲。