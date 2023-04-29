王君馨37歲圓夢舉行處女演唱會️ 感謝老公支持延後生B計劃
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Viu1HK報導：王君馨（G.Racie）處女演唱會《Light It Up G.Racie 王君馨 1st Concert》，將於6月8日假旺角麥花臣場館舉行，君馨今日喺沙田舉行記者會，邀請咗七位排舞師為今次演唱會排舞，佢仲首次公開獻唱未派台新歌《fly me to you》，君馨話首歌係紀錄佢同丈夫遠距離戀愛的溫馨甜蜜，佢亦有即席同排舞師及現場觀眾跳舞擺甫士玩遊戲。
G.Racie在台上分享：「之前老公等咗6年唔生小朋友住，我同老公講叫佢等多兩年，我想生咗唱歌事業呢個小朋友先，嚟緊就要進行地獄式訓練，減肥keep fit兼做運動練氣。」君馨喺訪問中透露，話自己四歲嘅時候已經夢想表演唱歌，終於等到今年開個人演唱會，非常感動。適逢君馨5月5日37歲生日，大會特別為佢安排生日蛋糕，預祝生日兼個唱大賣，君馨說：「老公會下星期同我慶祝，都係一啲簡單慶祝，我同所有朋友講今年暫時都唔食生日飯住，等我完成咗演唱會先。」想知王君馨點樣準備今次處女作演唱會，即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]