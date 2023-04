Viu1HK報導:王君馨(G.Racie)處女演唱會《Light It Up G.Racie 王君馨 1st Concert》,將於6月8日假旺角麥花臣場館舉行,君馨今日喺沙田舉行記者會,邀請咗七位排舞師為今次演唱會排舞,佢仲首次公開獻唱未派台新歌《fly me to you》,君馨話首歌係紀錄佢同丈夫遠距離戀愛的溫馨甜蜜,佢亦有即席同排舞師及現場觀眾跳舞擺甫士玩遊戲。