王君馨預告出廣東歌獲張紋嘉邀跳高踭鞋舞
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Viu1HK報導：王君馨、張紋嘉（Crystal）、何建曦@CAllStar及樂壇新人余宗遙，今日去到尖沙咀出席鐘錶女神胡敏珊（Christie）的新店開幕禮。
君馨表示與Christie雖然只認識數年，二人十分投契，君馨說：「佢想建立自己的品牌，我想建立自己的音樂，佢又好支持我嘅新MV，我今日亦嚟支持佢，佢好sweet，會夾我邊日喺香港先安排今日活動。」君馨最近努力錄歌及製作廣東歌，對於創作方向，君馨說：「有時會諗是否需要一、兩首K歌，無論如何都想做自己喜歡嘅歌曲，我鍾意有feel嘅歌，聽到係想郁嘅。」
善長勁歌熱舞的Crystal，遇見久未見面的君馨，二人雀躍聊過不停，Crystal還表示看過君馨的跳舞片，令她很期待二人有合作機會，君馨說：「我十分歡迎，鍾意跳舞嘅藝人我十分歡迎，我覺得現在女性很需要被鼓勵，大家要給予多點愛。」
最近專注舞台劇及拍攝工作的Crystal表示，久未出席公開活動，心情緊張，她說：「早幾日發現自己入行16年，自己都有點感觸，原來好耐冇出席活動，現在正寫緊啲作品，預計年尾會有舞台劇演出。」雖然Crystal去年演過音樂劇，但要自己創作兼演實在太難，所以她表示暫不考慮，反而最近正學習穿高踭鞋跳舞，希望找君馨一齊拍跳舞片。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]