王菀之挾4身份夥謝君豪感動上演忘年戀 出浴戲老公冇眼睇？Edan 毛舜…
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Viu1HK報導：王菀之挾4身份夥謝君豪感動上演忘年戀 出浴戲老公冇眼睇？Edan 毛舜筠撐場叫「Bravo！」
由Ivana王菀之、謝君豪、梁仲恆主演嘅14場舞台劇《Skylight天色》，噚晚正式喺演藝學院演出，吸引咗Edan呂爵安同毛舜筠孖住去撐場。謝君豪同Ivana喺劇中一段嘅忘年戀演出，感動全場，完場謝幕時觀眾大叫「Bravo！」，勁有氣氛。
身為投資人、監製、女主角兼劇本翻譯嘅Ivana，表示首場演出後情緒複雜，「經過呢幾個月不斷排練，好多嘢要學習，要迫自己瞬間成長，終於今日見觀眾，對我嚟講係一個好大嘅釋放，之前迫住好多壓力，終於可以一次過爆晒出嚟囉！最開心係聽到觀眾反應，佢哋不停嘅笑聲掌聲，好有滿足感。」
而謝君豪演出後雙眼紅晒，佢笑話「梗係啦，我真係激動到喊晒㗎喎！由8月斷斷續續排到今日，其實依家係另一個階段嘅開始，好多嘢因為觀眾反應，我都變得好新鮮，所以今晚我返屋企除咗可以好好瞓之外，亦要沉澱一下，組織一下觀眾嘅反應，為之後演出作出調整。」仲話今次挑戰好大，「唔止對白係我從演以來最多，又因為角色係住喺英國，連講嘢方式，同我哋本土都好唔同，英國人講嘢好婉轉嘛，我都要用好多時間消化每句說話。」
劇中Ivana仲會上演出浴戲碼，咁老公有冇眼睇先？佢話「唔劇透呀！不過老公剩係話唔好冷親，摟多兩件啦！」想知更多？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK