「雙智CP」演BL小劇場 王智騫抗拒️「小鮮肉男神」稱號 范麒智…
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Viu1HK報導：「雙智CP」演BL小劇場 王智騫抗拒️「小鮮肉男神」稱號 范麒智自認「港普天王」迷倒台妹
Martin王智騫同Kenji范麒智首次主持ViuTV綜藝節目《甜酸苦辣鮮》，走訪台灣同新加坡，Friend底嘅兩位大爆勁飲72 shot嘅醉爆趣事，仲挑戰《花姐ERROR遊》嘅地獄級麻辣乾麵，辣到跳舞兼喪屙，好彩唔使學ERROR咁入醫院咋！
Martin同Kenji高大靚仔，結伴出遊當然有艷遇，Martin大爆Kenji電暈台妹，令自己「失寵」，喺新加坡時又畀女圍，果然「一肉還有一肉鮮」呀！不過，兩位就唔想被稱為「小鮮肉男神」喇，希望觀眾留意到內在美，小編就認為外在美同內在美都正，why not both喇！
講到喺節目中騷肌兼玩壁咚，Martin同Kenji笑認最難忍笑，但唔介意拍BL劇，仲率先嚟個BL小劇場，omg，呢個訪問保證睇到各位姐姐心花怒放呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK