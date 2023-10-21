「陳豪」生日會幻化成婚宴 陳蕾宣布紅館騷加開一場 洪嘉豪緊接原址舉…
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Viu1HK報導：「陳豪」生日會幻化成婚宴 陳蕾宣布紅館騷加開一場 洪嘉豪緊接原址舉辦演唱會現場實況
適逢今個月係Kaho洪嘉豪、「豹哥」陳蕾呢對老友嘅生日，兩邊Fans Club（FC）就為佢哋搞咗個「陳豪」生日會，成件事真係超有愛！FC仲搞笑選址婚禮場地，當「一對新人」進場嗰陣全場拍手歡呼，事後壽星仔Kaho笑話相信啲fans係故意，所以絕不就範「拖手」、「合巹交杯」，切（結婚）蛋糕當切燒豬！
呢對壽星今日亦各自宣布好消息嚟答謝Fans出席生日party，豹哥指明年3月紅館騷已決定再加開一場；Kaho就開心公布明年4月開處男紅館騷，現暫定2場，佢仲搭單透露會有勁歌、熱舞添！
另外，院長最近同Nancy拍咗條片係「拍一日拖」大受歡迎，豹哥抵死笑話呢一切都辛苦咗Nancy，唔知佢哋又有冇機會拍一日dating呢？豹哥即有一個另類嘅idea！係咪好想知係咩呢？仲有兩位壽星嘅生日願望、生日活動安排、演唱會會唔會請大家做嘉賓？睇片搵答案啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK