教主Edan獲張繼聰讚能跳出舒適圈挑戰新演繹呂爵安感激前輩教導令我們…
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Viu1HK報導：教主Edan獲張繼聰讚能跳出舒適圈挑戰新演繹呂爵安感激前輩教導令我們少走許多冤枉路️️姜濤睇《古惑仔》學習演「大佬」
賀歲片《盜月者》由盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演，仲有姜濤特別演出，大家都有好大嘅發揮空間。阿聰大讚Anson Lo同Edan嘅態度同表現「大家都想跳出舒適圈，挑戰另一種演繹方法，我覺得佢哋很勇敢！」Edan亦感激兩位前輩給予指導「令我哋少走許多冤枉路！」
戲中Anson Lo好似阿聰同白只嘅細佬，佢話就算cut機感覺都一樣「無論工作上，抑或私下嘅相處，都對我幫助好大。」白只慶幸溝通過程中可以暢所欲言，目的就係想要一個好鏡頭、拍一部好電影，真係好齊心呀！
作為特別演出嘅姜濤，拍攝途中加入，第一日踏入片場，已被認真嘅氛圍感染咗。姜濤仲自爆演「萊叔」呢個角色，事前翻睇咗《古惑仔》整個系列，參考唔同大佬角色嘅風範，姜濤話︰「睇完自己再去消化，再建立出一個點樣嘅人物。」五位演員咁合拍，展現團隊合作精神，佢哋仲暢談細個睇賀歲片嘅趣事，想睇咁豐富嘅訪問快啲入去睇片。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK