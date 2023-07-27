Anson Lo豪言想開夠20場宣布處男騷後封肉自爆與女dancer埋身肉搏爭…
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Viu1HK報導：Anson Lo豪言想開夠20場宣布處男騷後封肉自爆與女dancer埋身肉搏爭啲嘴咗
「教主」Anson Lo完成4場亞博處男個唱後，即入後台受訪，教主嗌唔夠喉可以再唱，更豪言最多可以唱20場，簡直係神徒嘅福音呀！對於第一次開演唱會，教主謙虛自評70分，講到佢跳唱嗰陣同女dancers「埋身肉搏」，佢自爆綵排嗰陣都好尷尬，但on show嗰陣真係爭啲嘴落去！
Anson Lo今次有參與服裝設計，笑話本身有考慮過半裸上身，不過最後都自我拒絕，想知係咩原因？操得咁弗，之後出公開活動會捨棄冬裝show肌派福利嗎？回應神徒被壞人蝦、壓力山大點樣拆？親自邀請偶像阿Sa、Kelly陳慧琳有咩感受？騷後呢個訪問內容max，唔睇就走寶啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]