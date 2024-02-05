現場實況教主 Edan 姜濤簽揮春吸過千鏡粉逼爆銅鑼灣《盜月者》慈善籌…
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Viu1HK報導：現場實況教主 Edan 姜濤簽揮春吸過千鏡粉逼爆銅鑼灣《盜月者》慈善籌款助提升青年人心靈健康
盧瀚霆、呂爵安、姜濤、張繼聰同白只今日現身銅鑼灣出席《盜月者》醒獅啟動禮暨揮春慈善簽名會，過千粉絲一早到場霸位逼爆廣場外，由於人潮太多，連行人路都企滿人，「盧瀚霆」、「姜濤」、「Edan」名字此起彼落，相當熱鬧。
眾演員為醒獅點睛後再簽名，期間Edan向Fans派心心，教主同姜admin亦好有禮貌，一邊簽名一邊點頭講多謝。而大會規定上台簽名粉絲唔可以帶禮物及拍照，大家都好乖，令簽名會好順利。而今次慈善簽名活動所籌得善款，將全數捐至受惠機構「加減乘除基金」，以合作開展一系列活動，提升青年人心靈韌力，加強他們照顧自己精神健康的能力，好有意義。
網民點睇？
支持呂爵安及一眾演員 票房大賣 #Edanui
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK