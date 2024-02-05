Edan承諾票房過三千萬露「八月十五」姜濤提早po「終極黑圖」 教主見…
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Viu1HK報導：Edan承諾票房過三千萬露「八月十五」姜濤提早po「終極黑圖」 教主見碧咸美斯耳仔紅 阿聰 白只感受鏡粉威力 派心都怯
由袁劍偉執導、Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、張繼聰同白只主演，姜濤特別演出嘅賀歲片《盜月者》，今晚舉行首映，吸引過千鏡粉迫爆7層商場應援，尖叫聲直頭衝上雲霄呀！
Edan、AL同姜濤各自分享難忘場口，仲揚言對票房有信心，醒目嘅Edan即刻話如果票房過3000萬，教主就露「八月十五」，嚇到教主O晒嘴，但都承諾會po大家想睇嘅嘢！姜濤就話會提早po「終極黑圖」；Edan幾經追問下都要「賣大包」喇！
講到姜Son噚日成為全港最幸福嘅人，可以同碧咸、美斯合照，姜Son就開心share感受，想知佢哋到底同兩位球星傾咗啲乜？有冇燃起對踢波嘅興趣？睇就知啦！
此外，阿聰同白只笑言感受到MIRROR嘅威力，仲自覺行唔到偶像派，連派心都會怯呀！
網民點睇？
❤❤❤好開心，3個一齊拍戲好正，希望你哋更多不同類型加油🥰🥰🥰
Anson Lo今日sharp爆好型呀～祝《盜月者》票房大賣👏🏻
Edan成日都咁開心😂好搞笑
支持8月15🎉
Edan著白色好靚，再襯眼鏡十足白馬皇子一樣.
放心啦！我覺得一定過3千萬，等睇嘢🤭🤭🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK