現場實況Chill Club頒獎禮Anson Lo️堅稱MIRROR無可分化…
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Viu1HK報導：現場實況Chill Club頒獎禮Anson Lo️堅稱MIRROR無可分化Ian 感激歌迷一路同行
《Chill Club推介榜年度推介22/23》的「年度男歌手」金銀銅由MIRROR包辦，金獎Anson Lo多謝觀眾同神徒，又哽咽話自己一直好大壓力，好怕令大家失望，亦有說話對家人講，不過最感動當然係回應姜濤的感言，佢話要多謝MIRROR一班兄弟，對於外界將佢同姜濤比較，佢覺得永遠無法停止，但任何報道同留言都唔可能分化MIRROR，12子會繼續用表演同大家講「我哋係MIRROR！」
而銅獎嘅Ian都好sweet，皆因全晚只要佢上台，全場Hellosss都叫到聲嘶力竭咁支持佢，Ian當然全部收到，所以佢攞獎時特別感謝fans ，仲話「你哋係我一直做音樂落去嘅動力！」冧爆！
網民點睇？
支持教主❤恭喜教主🐶奪得年度男歌手金獎❤️👏👏👏Sontos are so proud of you 🔥🔥🥳#ansonlo #盧瀚霆 #教主
教主平時多啲放鬆自己😉
陳卓賢你值得架，繼續創作多啲作品，用實力說話❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]