碧咸️再襲澳門閃現一分鐘泰國台灣F4 Bright吳建豪想集郵木村光希…
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Viu1HK報導：碧咸️再襲澳門閃現一分鐘泰國台灣F4 Bright吳建豪想集郵木村光希想拍香港動作片做打女
「萬人迷」碧咸、「最索星二代」木村光希、「泰國男神」Bright、「F4始祖」Vanness吳建豪、馮德倫同胡杏兒等今日喺澳門出席活動，星光熠熠！雖然碧咸冇受訪，但幾乎全場賓客都係話為咗碧咸而嚟，身為忠實曼聯球迷嘅Bright，再次見到碧咸都好開心，亦有睇偶像嘅紀錄片。佢又話想再嚟香港舉行粉絲見面會，甚至拍電影，各位Bright迷敬請期待喇！
至於光希都話有睇波，好期待見碧咸，亦有睇男神嘅紀錄片。光希又話想嚟香港拍電影，仲想挑戰動作電影做打女添呀！而Vanness就話之前見過「泰版美作」，但未見過「泰版道明寺」Bright，又話以前都見過碧咸，超級Nice咁話！香港型男代表馮德倫則直認係碧咸Fans，要學習對方嘅保養之道，又笑言唔會幫老婆舒淇拎簽名，笑Cry呀！
此外，杏兒同老公李乘德到場，幫自己壯膽，廢事見到偶像碧咸時口窒窒，又踢爆老公係曼聯「死敵」阿仙奴球迷。想睇吓世界各地型男嘅風采，記得睇埋喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK