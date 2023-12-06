Ben Sir首演貼地爸爸嗌過癮盧覓雪出盡奶力追打Anson Lo驚嘆新手雀…
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Viu1HK報導：Ben Sir首演貼地爸爸嗌過癮盧覓雪出盡奶力追打Anson Lo驚嘆新手雀友Edan好運讚肥仔章法高
「Talk得之人」盧覓雪同「Ben Sir」歐陽偉豪喺港版《社內相親》中，飾演女主角Hollie父母，共同經營茶餐廳「相親相愛」，現實中一直以網友身份互動嘅佢哋，第一次合作就CP感十足，連最難忘嘅戲份都一樣，就係雪雪要對教主Anson Lo大打出手呀！
講到雪雪早喺《娛樂風雲》已經同MIRROR、ERROR合作過，原來佢同Jerdan、Fatboy私下仲係麻雀腳，大爆三子嘅「發財秘史」；亦大讚教主係一流演員。首次感受鏡粉威力嘅Ben Sir，自爆連揮手都要轉pose，又大讚呢班偶像所發放嘅正能量唔嘢少㗎！
雪雪同Ben Sir今次一拍即合，最希望長做長有，Ben Sir仲話想同雪雪「夫妻檔」拍床褥廣告；雪雪就話下次想挑戰演經理人一角，齋講已經有「上身」嘅感覺，期待呀喂！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK