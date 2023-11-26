登神嫌《社內相親》️床戲唔夠「肌」 狂練下半身舉啞鈴？樂意再合體拍…
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Viu1HK報導：登神嫌《社內相親》️床戲唔夠「肌」 狂練下半身舉啞鈴？樂意再合體拍劇 欲挑機神劇《想見你》「許太太」花姐欽點心水「港版許光漢」
港版《社內相親》將於聽晚首播，Anson Lo盧瀚霆同Edan呂爵安繼《大叔的愛》後，再度合作改編劇集，「幼稚園雞」碰頭，當然笑料百出，分享拍攝趣事時已經講到互反白眼，Edan仲開行Turbo暢談「愛情動作」，仲自爆用下半身舉啞鈴，真係好腰好腎好男人呀！
之但係登神又想唔想《社內》好似前年嘅《大叔》咁叫好叫座呢？佢哋就話抱平常心，亦「好樂意」再合體拍劇，甚至想挑機台灣神劇《想見你》添喎！不過，身為「許太太」嘅花姐就唔多Buy喇，反而推薦「宇宙天團」某成員演許光漢嘅角色，woo！想喺追劇前笑餐飽，一定要無限Loop，內藏大量登神表情包，做Gif、做memes都一流呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK