陳漢娜爆Anson Lo已被Timo入血沈殷怡遭Edan取笑為️床戲減肥卻只…
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Viu1HK報導：陳漢娜爆Anson Lo已被Timo入血沈殷怡遭Edan取笑為️床戲減肥卻只露香肩
港版《社內相親》正式進入結局周，最後5集嘅情節愈嚟愈緊湊，真係冇唔睇嘅理由呀！《》邀請兩位女主角Hanna陳漢娜同Shirley沈殷怡，開心share更多拍攝趣事！劇入面佢哋姊妹情深、感情極好，劇外雖然係第一次合作，但Hanna話一見到Shirley就有一見如故嘅感覺，意外地發現大家勁有默契，特別喺拍醉酒戲嗰陣寧舍奔放咁話！
《社》嘅賣點除咗係靚仔靚女加甜到漏嘅劇情外，多場慾火焚身嘅親熱戲亦令觀眾睇到紅都面晒！Shirley指為咗以最佳狀態示人，開劇前喪keep fit，點知到埋位嗰陣不似如期，仲唔覺意被Edan幽默暗寸，超爆笑！提起殺小強嗰場戲，Shirley笑話呢一集播出街就被朋友取笑，原來Shirley係一啲都唔驚小強，踢爆Edan反而係最怕嗰個！
至於Hanna就笑指Anson Lo演CEO「Timo」演到入血，係關「眼神」事嘅，係咪好想知點解呢？另外，Hanna同Shirley又分別點睇自己同角色有幾相似？真係要睇過專訪先知㗎！
網民點睇？
你哋兩個做得好好
真係令人好開心
每晚追睇你哋
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK