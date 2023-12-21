「反nally」童童為撐阿冰睇FINALLY舞台劇 自爆似高Ling喊到豬…
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Viu1HK報導：「反nally」童童為撐阿冰睇FINALLY舞台劇 自爆似高Ling喊到豬頭 讚一子靚仔？ ToNick預告明年初九龍區開騷
童童@小薯茄昨晚孖ToNick登上全港首隻電影主題帆船「水行號」，參與電影《水行俠與失落王國》嘅海上首映禮，童童同ToNick都話呢個體驗既新鮮又神奇！其中童童見到恆仔超興奮，因為呢次係佢哋繼舞台劇《死鬼老婆》後重遇，恆仔一嚟就勁搞笑咁防範童童，唔知係咪怕被童童prank呢？
FINALLY同阿冰近日喺灣仔壽臣劇場演出舞台劇，童童話雖然佢係反nally嘅骨幹成員，但為咗力撐好姊妹阿冰都有去撐場，講講吓又忍唔住讚四子之一靚仔，係邊個？呢個答案呼之欲出啦！提起高Ling喺首場謝幕嗰陣感觸哽咽，童童自爆喺台下都喪喊！而佢最近亦有份演出肥仔新歌《Jap Jap》MV，同肥仔合作有咩感受？網民指童童同Day@COLLAR撞樣，童童都有回應！
啱啱完成台灣站演唱會嘅ToNick，大晒港普技能，超爆笑！三子又預告明年6月前會喺九龍區舉行香港站演唱，係咪紅館？大家又估吓！恆仔透露移民咗去英國嘅Ryan，遲啲會挑戰一日來回影演唱會poster，咁就遲吓香港見啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK