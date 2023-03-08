《給19歲的我》️獲評論學會「最佳電影」 聯合導演郭偉倫「 問心無愧…
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Viu1HK報導：《給19歲的我》️獲評論學會「最佳電影」 聯合導演郭偉倫「 問心無愧」️ Sammi 12年後再奪影后緊張上台忘記攞獎 張繼聰希望被老婆謝安琪崇拜
《第二十九屆香港電影評論學會大獎》頒獎禮今日喺香港電影資料館舉行，早前喺爭議聲中暫停公映嘅紀錄片《給19歲的我》亦獲頒「最佳電影」。當中最惹人非議嘅張婉婷未有現身，監製黃慧同聯合導演郭偉倫做代表上台領獎講得獎感言，郭偉倫覺得原來套戲其實未完，而家仲發生緊「我哋會繼續回應，問心無愧。」佢仲話相信香港係講道理同公道嘅地方，希望以後有機會交代「乜嘢係事實」。而評論學會主席鄭政恆受訪嗰陣，強調評選當日經過9小時嘅激烈討論之後，認為唔應該因為《給》受公眾爭議而推翻評選結果，否則多年嚟嘅評選機制就形同虛設。
而榮獲「最佳導演」嘅韋家輝同林森、相隔12年再攞「最佳女演員」嘅鄭秀文（Sammi）同首次奪得「最佳男演員」嘅張繼聰等等亦有出席。Sammi上台攞獎嗰陣太緊張，獎都未攞就想發表得獎感言，佢喺台上話呢個獎意義非凡，對佢嚟講係一個好大嘅鼓勵，提醒自己唔應該故步自封。而首次奪得影帝嘅張繼聰，話要返屋企食個杯麵慶祝，仲話期待老婆謝安琪可以有啲表示喎…
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