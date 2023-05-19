港產AV女優素海霖拍壯陽廣告 坦言被問價約炮 想同周星馳梁朝偉合作…
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Viu1HK報導：港產AV女優素海霖拍壯陽廣告 坦言被問價約炮 想同周星馳梁朝偉合作️
首位港產日本AV女優「絵麗奈」素海霖（Erena），今日以性感居家look為男士壯陽產品拍攝廣告，大方勁騷深長事業線兼長腿！
首次拍廣告嘅Erena曳曳豬笑話好緊張，因為roll機嗰陣要着衫，佢預告之後會再飛日本拍AV，想一年拍8-12部咁多，最想合作嘅dream man係周星馳、梁朝偉，重點係對方係可以着衫嘅！另一港產女優Alice Wong被指係Erena嘅勁敵，Erena目光放遠話對手喺日本嘅女優！想知Erena拍AV最大嘅尺度？最多人inbox佢問價？點睇著名日本AV男優清水健被爆有食屎癖好？熱辣辣送上！Are you ready？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]