應智越否認偷食稱從不出軌️現仍單身️6號@RB戥泥鯭娶黃心穎開心…
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Viu1HK報導：應智越否認偷食稱從不出軌️現仍單身️6號@RB戥泥鯭娶黃心穎開心
「細貓」應智越早前被前度踢爆出軌，繼上次為兒時偶像古巨基擔任演唱會嘉賓後，今晚出席電影《藍色巨星》首映首度開腔回應。細貓直言沉澱、反思咗一段長時間，更指古sir有主動關心自己，感謝對方仍給予演出機會。
對於被指偷食，細貓重申絕無此事，再三強調從不一腳踏兩船，不過自覺呢次處理感情事的確唔夠成熟，又指以佢個人立場嚟講，曾鄭重同前度溝通過分手一事，但對方接受與否不得而知，惟感情事被揭後未有與前度聯絡。自稱現時係單身狀態嘅細貓，澄清同陳伊霖只係朋友關係，呢次是非除影響情緒之外、仲有工作，暫未ready接受新戀情。
同場仲有樂隊RubberBand主音6號，日前完成加拿大巡演回港，大叫好感動！接落嚟未有計劃巡演地點，問到係咪因為泥鯭要結婚要就佢夾期？6號指泥鯭對工作認真，唔會影響工作，而結婚始終係件開心事，都好戥兄弟高興！至於問到會唔會幫手做兄弟？「準黎太」黃心穎係咪雙喜臨門？一對準新人幾時擺酒？會送咩禮物畀準新人？呢條片勁足料呀！去片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK