⭐星星兔封樣12年因一物件被認出「我Day 1就想除頭套！」自爆與陳慧…
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Viu1HK報導：⭐星星兔封樣12年因一物件被認出「我Day 1就想除頭套！」自爆與陳慧琳合作遇奇事
網絡歌手星星兔（Sing Sing Rabbit）由上年開始咗佢個自肥企劃「WHEN SING SING RABBIT MEETS」，繼同Endy周國賢crossover後，再嚟同天后Kelly陳慧琳合唱，星星兔簡直係中咗六合彩咁開心，即刻揼本過百萬帶偶像上「太空」jam歌！而咁啱喺收到呢個好消息嘅當日，星星兔喺一個地方巧遇Kelly，緣份呢家嘢真係唔講得少！佢仲有分享同Kelly錄音嘅趣事添！
數數手指，星星兔出道第12年，相信大家對佢嘅廬山真面目都係極好奇，依家除咗頭套嘅星星兔，幾時會除埋個口罩呢？佢亦喺今次專訪激罕揭秘，原來有一個人曾經見過佢嘅真面目，究竟係邊個？就等星星兔親口話畀大家聽啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK